'Şirinler' üyesi adliyede

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÖDEDİ

Gizem Yetil

ekipleri,M.E.'nin kaçırılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 22 Aralık'ta M.E.'nin rehin tutulduğu Güngören'deki bir iş merkezinde operasyon düzenledi.Olayla ilgili 'Şirinler' grubu üyesi olduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.M.E.'nin, 775 bin lira alacağı olduğu A.H.'nin dairelerine ipotek koydurduğu; A.H.'nin de bunun üzerine H.K.'ya yüklü miktarda para ödeyerek M.E.'yi kaçırttığı iddia edildi.