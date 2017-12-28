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'Şirinler' üyesi adliyede

Eyüpsultan'da bir kişiyi kaçırıp ve rehin tuttuğu öne sürülen 'Şirinler' üyesi 6 kişi, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
 

'Şirinler' üyesi adliyede
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da M.E.'nin kaçırılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 22 Aralık'ta M.E.'nin rehin tutulduğu Güngören'deki bir iş merkezinde operasyon düzenledi.

Olayla ilgili 'Şirinler' grubu üyesi olduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 
 

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÖDEDİ


M.E.'nin, 775 bin lira alacağı olduğu A.H.'nin dairelerine ipotek koydurduğu; A.H.'nin de bunun üzerine H.K.'ya yüklü miktarda para ödeyerek M.E.'yi kaçırttığı iddia edildi. 

 
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