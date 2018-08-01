Sirkeci’de bir Antepli Peşrevzade

Misafirleri orayı “Sirkeci’nin en iyi börekçisi” olarak anlatıyor. 1877 yılında Gaziantep’te kurulan Peşrevzade, aradan geçen uzun yıllara rağmen lezzet yolculuğunu sürdürüyor. Sirkeci’deki merkez şubesinde börek, baklava ve künefe kültürünü lezzet severlerle buluşturan Peşrevzade, Antepli ustaların maharetli ellerinden çıkan enfes tatlı ve börekleriyle hem göze hem de damağa hitap ediyor. Peşrevzade’nin sahibi Barış Cem Kaya ise mekanın başarı sırrının üretimde kullandıkları peynir, kaymak, tereyağı, fıstık gibi ürünlerin özenle seçilmesinin yanı sıra ilk günkü aşkla çalışmak olarak anlatıyor.

“Baklava böreğinin mucidiyiz” diyen Kaya, Peşrevzade lezzetlerini gelenekten geleneğe kalitesini artırarak sunmaya devam edeceklerinin de altını çiziyor. Ayrıca Gaziantep başta olmak üzere, Ankara, Sirkeci, Beşiktaş, Şişli - Okmeydanı ve Bahçelievler şubelerinde aynı lezzeti devam ettiren Peşrevzade, İstanbul ve Türkiye’nin gözde noktalarında yeni şube çalışmalarını sürdürüyor...