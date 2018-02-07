15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şırnak'ta 14 mağara ve barınak imha edildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Demirboğazı köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 adet mağara ve barınak tespit edilerek imha edildi

Şırnak'ta 14 mağara ve barınak imha edildi
Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Güçlükonak ilçesi Demirboğazı Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip, imha etmek maksadıyla; Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca 6 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Feyzullah Sarıçiçek müşterek operasyonunda 14 adet mağara ve barınak tespit edilerek imha edilmiş olup; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, bir adet küçük tüp, 500 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aydos Ormanı'nda çevre katliamı!

Aydos Ormanı'nda çevre katliamı!

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun acı günü

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun acı günü
Çavuşoğlu İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü

Çavuşoğlu İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü
Edirne’de 500 köpek kayboldu iddiası

Edirne’de 500 köpek kayboldu iddiası
Abdullah Gül'den o iddiaya cevap

Abdullah Gül'den o iddiaya cevap
Minik Efe kalp krizinden öldü

Minik Efe kalp krizinden öldü
Şeyh Horoz Bölgesi’nde saldırı: Yaralı askerlerimiz var

Şeyh Horoz Bölgesi’nde saldırı: Yaralı askerlerimiz var
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 4 tutuklama

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 4 tutuklama
Son dakika... Darmık Dağı'nda yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Darmık Dağı'nda yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na 9 bin 763 başvuru

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na 9 bin 763 başvuru

THY yoğun talep üzerine sefer artışına gidiyor

THY yoğun talep üzerine sefer artışına gidiyor