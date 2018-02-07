Şırnak'ta 14 mağara ve barınak imha edildi

Oğuz Ekici

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:Güçlükonak ilçesi Demirboğazı Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip, imha etmek maksadıyla; Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca 6 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Feyzullah Sarıçiçek müşterek operasyonunda 14 adet mağara ve barınak tespit edilerek imha edilmiş olup; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, bir adet küçük tüp, 500 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir.