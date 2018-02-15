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Şırnak'ta 2 adet mağara ile 1 adet sığınak tespit edildi

Şırnak ile Cizre ilçesi arasında bulunan Cudi Dağı kırsal alanında terör örgütü tarafından kullanılan 2 adet mağara ile 1 adet sığınak tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 adet mağara ile 1 adet sığınak tespit edildi
Şırnak İl Jandarma komutanlığı tarafından Cudi Dağı kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip, imha etmek dün başlatılan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege operasyonunda 2 adet mağara ve 1 adet barınak tespit edildi. Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan aramalarda; 4 adet 65 litrelik jelikan, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 5 adet küçük tüp, adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet kaleşinof şarjörü, 100 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.


 


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