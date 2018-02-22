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Şırnak'ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi olaylara ve günlük faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist teslim oldu.

Bitlis merkezde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında iki el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 11 tüp, 137 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin Dargeçit'te güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında beş kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşam malzemesine, Şırnak Uludere'deki arazi aramasında da iki kalaşnikof piyade tüfeği ve 12 el bombasına el konuldu.

Hakkari merkezde kırsal kesimindeki arazi aramasında ise bir kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.


YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ


Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 765 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan iki kişiyi yakaladı.

Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan üç, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi yakalanırken, müdahaleler sırasında 3 bin 30 paket sigara ele geçirildi.

Öte yandan, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan sekiz, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 148 kişinin yakalandığı bildirildi.


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