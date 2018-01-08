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Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 5 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,dün Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki arazi aramasında bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.
         
Yüksekova’da güvenlik güçleri kalaşnikof ile bin 182 fişek ve iki el bombası ele geçirdi.
         
Mardin’in Dargeçit ve Bingöl’ün Genç ilçelerindeki arazi aramalarında da biksi makineli tüfeği, 5 roketatar mühimmatı, 5 el bombası, 850 fişek, Doçka uçaksavar silahı ile silaha ait 79 mühimmat, el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 10 tüp bulundu.
         
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
 


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