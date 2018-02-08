Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde, bin 120 metre kablo, 1 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi, Bitlis merkezde yapılan aramalarda ise 3 sığınak, 1 depo, 2 baraka ve bir sığınak içerisinde 1 el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 350 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Serap Belovacıklı