15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçtığı bildirildi.

Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" ilişkin bilgilere yer verildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda bir sığınak içerisinde, bin 120 metre kablo, 1 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi, Bitlis merkezde yapılan aramalarda ise 3 sığınak, 1 depo, 2 baraka ve bir sığınak içerisinde 1 el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 350 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı

Eski emniyet mensuplarının eşlerine FETÖ'den gözaltı
Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 6 terörist teslim oldu
Finlandiya televizyonunda FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı

Finlandiya televizyonunda FETÖ propagandası yapan kişi tutuklandı
Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin'de operasyonda olan askerin postalı

Abdullah Ağar paylaştı! İşte Afrin'de operasyonda olan askerin postalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatı açıklaması
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için şok iddia

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için şok iddia
Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı

Firari FETÖ zanlısı eski dekan Murat Şen Zonguldak'ta yakalandı
CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti

CHP'de değişim rüzgarı! Kılıçdaroğlu harekete geçti
HDP'li Başkana terör gözaltısı

HDP'li Başkana terör gözaltısı
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Bitlis'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te el yapımı patlayıcı ele geçirildi