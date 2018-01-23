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Şırnak’ta hain tuzak son anda engellendi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Tahtakayalıkları mevkii bin 906 rakımlı tepede mevziler arasına gizlenmiş 4 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, yerinde imha edildi

23 Ocak 2018, Salı 22:50
Şırnak’ta hain tuzak son anda engellendi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, yerinde imha edildi
 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 22 Ocak 2018 tarihinden itibaren icra edilen operasyon esnasında Tahtakayalıkları mevkii 1906 rakımlı tepede mevziler arasına gizlenmiş 40 kilogram patlayıcı ile yapılmış 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir” denildi.
 


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