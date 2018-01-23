Şırnak’ta hain tuzak son anda engellendi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gizem Yetil

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek, yerinde imha edildiŞırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 22 Ocak 2018 tarihinden itibaren icra edilen operasyon esnasında Tahtakayalıkları mevkii 1906 rakımlı tepede mevziler arasına gizlenmiş 40 kilogram patlayıcı ile yapılmış 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edilmiştir” denildi.