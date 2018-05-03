Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Şırnak'ta 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2. Geleneksel Öğrenme Şenliği" düzenlendi

Şırnak'ta 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi
“2. Geleneksel Öğrenme Şenliği” açılışına, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslarda üretilen şal u şepik, yöresel kıyafetler, halaylar, kilimler, halılar, ince oyaları gibi el işi ürünler ile okullarda hazırlanan TÜBİTAK projeleri Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Öğrenme Şenliği"nde sergilendi. 

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş 2017-2018 eğitim öğretim yılında İdil, Cizre, Silopi, Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile il merkezinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan tüm çalışmaların sergilendiğini belirtti. Vali Aktaş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'Öğrenme Şenliği' adı altında ve farklı yaş gruplarına olan vatandaşlarımız için düzenlediği etkinlikleri sergisi şeklinde oldu. Onların bilgi, becerilerini geliştirmeye yönelik çok güzel programlar yapıldı. Huzurlu bir ortamda gerçekleştirmiş bir program oldu. İnsanımızın huzuru gördüğünde, esenliği gördüğünde, imkanı gördüğünde neler yapabileceğini ve ne kadar içten olduğunu burada görmüş olduk" dedi. 


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