Şırnak'ta 'Öğrenme Şenliği' düzenlendi

Senim Tanay

açılışına, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslarda üretilen şal u şepik, yöresel kıyafetler, halaylar, kilimler, halılar, ince oyaları gibi el işi ürünler ile okullarda hazırlanan TÜBİTAK projeleri Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Öğrenme Şenliği"nde sergilendi.Şırnak Valisi Mehmet Aktaş 2017-2018 eğitim öğretim yılında İdil, Cizre, Silopi, Güçlükonak, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile il merkezinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yapılan tüm çalışmaların sergilendiğini belirtti. Vali Aktaş, "dedi.