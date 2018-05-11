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Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde yaralanan 2 askerden 1’i şehit oldu

11 Mayıs 2018, Cuma 19:14
Şırnak'tan acı haber: 1 şehit
Şırnak’ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, bugün öğleden sonra, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.


ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU


Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi Sori Tepe Mevkii’nde mayın ve EYP tespit ile imhasında görev alan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, bugün PKK’lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.



Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak


MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ


Dört yıl önce göreve başladığı belirtilen evli Kozak’ın şehadet haberi, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hasan Kozak ile annesi Gülşen Kozak çiftine, sağlık ekipleri eşliğinde verildi.



Şehadet haberini veren Sahilli Belediye Başkanı MHP’li Zeki Kayda, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, şehit ailesinin acısını paylaştı.Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
 
DHA


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