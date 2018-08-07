Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

07 Ağustos 2018, Salı 19:44 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 20:10
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Şırnak'ın Gabar mevkiinde 7 Ağustos 2018 saat 17.25 sıralarında İHA ile 5 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi. 

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak-Gabar Dağı’nda 5 terörist etkisiz hale getirildi' denildi. 

ŞIRNAK (İHA)

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