Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen terör unsurlarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtilerek, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla ilimiz Besta bölgesi;

İŞTE O BÖLGELER

Tilki Sırtı, Rüzgarlı Dere, Baryi Deresi, Berguali Tepe, Kırmızı Sırt, Zivipınarı mevkii, Düz Sırt kuzeyi, Kırmızı Pınar mevkii, Yayla Tepe, Sulu Dere, Yeşil Tepe, Havuşa Tepe, Cemigördamı mevkii, Baş Sırtı, Resti Dere, Sersik Tepe, 928 Rk. T. 500 metre batısı, İnek T. 1 kilometre doğusu, Bıçak Kayası 750 metre kuzeydoğusu, Ali Tepe, 1681 rakımlı tepe, Meşe Dağı, 1583 rakımlı tepe, 1312 rakımlı tepe, 1493 rakımlı tepe, 1608 rakımlı tepenin 850 metre kuzeyi, Büyük Dere 600 metre kuzeybatısı, Yayla Tepe, 1602 rakımlı tepe, Kara Tepe, Mameliyipınarı mevkii ile Karasır Tepe, 1621 rakımlı tepe, Cebrikurza mevkii, Göllüpınar mevkii, Otlu Tepe, Ot Tepe, Herbuşyayla mevkii, Cami Tepe, 1759 rakımlı tepe kırsal alanları arasında, ilimiz Cudi Dağı bölgesi; Kurtik Tepe, Büyükdağ, 1493 rakımlı tepe, Şükrasik Deresi, Sarıtaş Kayası, 958 rakımlı tepe, Şikabat Yaylası, 2101 rakımlı tepe, Zinara Tepe, Yusuf Mağarası, 1567 rakımlı tepe, 1762 rakımlı tepe, Ağalar Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 16 Mayıs (dahil) - 30 Mayıs (dahil) 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

ŞIRNAK (İHA)



