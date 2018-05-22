Şırnak'ta 7 roketatar mermisi bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş, bir çuval içinde 7 roketatar mühimmatı ele geçirildi

22 Mayıs 2018, Salı 15:28
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap İlçesi Cevizağacı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, çalılar arasına gizlenmiş, çuval içerisinde fünyeleri takılı 7 adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 1 adet 2.75 inçlik patlamamış roket tahrip başlığı ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Bölgede operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

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