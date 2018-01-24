Sisi ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı için müracaat etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık müracaatı için Milli Seçim Kuruluna (MSK) başvurduğu belirtildi.

Sisi ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı için müracaat etti
MSK'ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin seçim kampanyası Danışmanı Muhammed Beha Ebu Şakka, halktan toplanan imzaları bugün MSK’ya teslim ederek resmen adaylık müracaatında bulundu.

Mısır seçim yasasına göre, adayların 20 milletvekilinin onayını alması veya en az 15 vilayetten 25 bin imza toplaması gerekiyor.

Sisi, adaylık başvurusu için dün sağlık kontrolünden geçmişti. MSK’ya adaylık başvurusunda bulunacak olanların en geç gelecek cuma gününe kadar sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

20 Ocak’ta başlayan cumhurbaşkanlığı adaylarının müracaat süresi 29 Ocak Pazar günü sona eriyor.
 

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLAN İSİMLER VE YAŞANANLAR


Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) kasım ayı sonunda Mısır’a dönen devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin eski Başbakanı Ahmed Şefik, ülkesine gelmeden önce aday olma niyetini açıklamış ancak Mısır’a gedikten sonra geri adım atmıştı.

Aday olacağını geçen cuma günü internet üzerinden yayımladığı görüntülü mesajla duyuran eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında dün soruşturma başlatılacağı açıklanmış, akşam saatlerinde ise Anan’ın gözaltına alındığı duyurulmuştu.

MSK gece saatlerinde Anan’ın adaylığını iptal etmişti.

Asker kökenli adayların sahneden çekilmesinin ardından muhtemel adaylardan geriye sadece liberal muhalif lider Avukat Halid Ali’nin kaldığı, onun da her an çekilebileceği konuşuluyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turu gelecek mart ayında yapılacak. Reel politik ve ülkenin içinde bulunduğu şartlardan hareket eden gözlemciler, Sisi’nin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.


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