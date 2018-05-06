Sisi lakaplı Seyhan Soylu Saadet Partisi'nden mileltvekili aday adayı oldu

Magazin dünyasının taninmış simalarından "Sisi
" lakaplı Seyhan Soylu
, sosyal medyadan yaptığı muhafazakar çıkışlardan sonra dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Sisi, 24 Haziran'daki erken seçimler için Saadet Partisi
'nden milletvekilliğine aday adaylığı başvurusu yaptı.
"KARAMOLLAOĞLU'NUN SAMİMİ OLDUĞU TESCİLLENMİŞ OLACAK"
Sisi, "İslam, insan demek olduğu için Saadet Partisi’ne üyelik için bu adımı attım" diye belirtirken, "Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Parti’sinin samimi olduğu, şahsımın bu başvurusuyla da tescillenmiş olacaktır" dedi.
Can Hakman