Sisi lakaplı Seyhan Soylu Saadet Partisi'nden mileltvekili aday adayı oldu



"KARAMOLLAOĞLU'NUN SAMİMİ OLDUĞU TESCİLLENMİŞ OLACAK"

Can Hakman

Magazin dünyasının taninmış simalarından "" lakaplı, sosyal medyadan yaptığı muhafazakar çıkışlardan sonra dikkat çeken bir çıkış yaptı.Sisi, 24 Haziran'daki erken seçimler için'nden milletvekilliğine aday adaylığı başvurusu yaptı.Sisi, "İslam, insan demek olduğu için Saadet Partisi’ne üyelik için bu adımı attım" diye belirtirken, "Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Parti’sinin samimi olduğu, şahsımın bu başvurusuyla da tescillenmiş olacaktır" dedi.