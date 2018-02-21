Şişli'de çalıştıkları evden 3,5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldılar

Şişli'de bir evden 3,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin, 5'i bu evde çalışan olmak üzere 6 kişi yakalandı

21 Şubat 2018, Çarşamba 14:59
Şişli'de çalıştıkları evden 3,5 milyon değerinde ziynet eşyası çaldılar
Alınan bilgiye göre, 17 Şubat'ta Harbiye Mahallesi'nde ikamet eden Leyla Ç'nin evinden piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan ziynet eşyaları çalındı. 

Şikayet üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Leyla Ç'nin evinde çalışan ve bir süre önce işten ayrılan Türkmenistan Uyruklu Narjemal B'nin elinde çantayla olay yerinden ayrıldığı görüntüye ulaştı. 

Polis, şüphelinin ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı Beykoz'da bir adrese götürdüğünü belirledi. Polis ekiplerince düzenlenen baskınla Narjemal B. ve birlikte yaşadığı Ali U'yu gözaltına aldı. 

Emniyetteki ifadeleri doğrultusunda Beykoz'daki adrese düzenlenen operasyonla ziynet eşyaları ele geçirildi. 



Ekipler, yaptığı çalışmada Leyla Ç'nin evinde çalışan 4 kişinin soygunu birlikte planladığını belirledi. Olaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı. 

Gözaltındaki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu (Son depremler)
Beyoğlu'nda bir mühendis çekiçle öldürüldü! Katil ise oğlu çıktı

Beyoğlu'nda bir mühendis çekiçle öldürüldü! Katil ise oğlu çıktı
Taksim Meydanı’nda kendini yaktı!

Taksim Meydanı’nda kendini yaktı!
İstanbul'da yolu uzatan taksicinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul'da yolu uzatan taksicinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
İzmir'de tecavüze uğrayıp yakılan kızın cinayetinde flaş gelişme!

İzmir'de tecavüze uğrayıp yakılan kızın cinayetinde flaş gelişme!
Maskeli soyguncu istasyon görevlisini gasp etti

Maskeli soyguncu istasyon görevlisini gasp etti
Kuyumcuyu sahte bilezikle dolandırdılar

Kuyumcuyu sahte bilezikle dolandırdılar
Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon

Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon
3 dakikada 1 ton kalıp çaldılar

3 dakikada 1 ton kalıp çaldılar
Kontrolden çıkan araba 1 yayaya ve 3 araca çarptı

Kontrolden çıkan araba 1 yayaya ve 3 araca çarptı
İstanbul'da çekiçle öldürülen müteahhit cinayetinde katil oğlu çıktı

İstanbul'da çekiçle öldürülen müteahhit cinayetinde katil oğlu çıktı