Şişli'de eşinin boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

Şişli'de ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Şişli'de eşinin boğazını keserek öldüren koca tutuklandı
Eşi Leyla Karal'ı bıçakla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Karal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi.

Şüphelinin, savcılık ifadesinde, kendisinin başka bir kadınla ilişkisinin olduğunu öne süren eşinin boşanma davası açtığını, bundan bir hafta sonra Şişli'de buluştuklarını anlattığı öğrenildi. Karal'ın, eşinin hakaret etmesi üzerine bir anda kendisini kaybedip cinayeti işlediğini öne sürerek, pişman olduğunu söylediği belirtildi.

AA


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