Şişli’de gecekondu alev alev yandı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Mehmet Nuri Turan

Yangın, saat 23:00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak üzerinde meydana geldi.Boş olduğu öğrenilen bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesi sonucu alevler gecekonduyu sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan gecekonduya müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle mahalleli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alırken, boş olduğu öğrenilen gecekondudaki yangında ölen ya da yaralanan olmadı.Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı.İstanbul (İHA)