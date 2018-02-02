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Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İstanbul Şişli'de meydana gelen motosiklet kazasında iki kardeş yaralandı. Hafif yaralı abi, ağır yaralanan kardeşine sarılarak yardım gelmesini bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

02 Şubat 2018, Cuma 13:19
Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi
Talihsiz kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşi Kerem Oran’ı iş yerine götürmek için motosikletle ilerleyen Muharrem Oran, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletteki kardeşler yola savruldu.


 

VATANDAŞLAR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU


Kazada Kerem Oran ağır yaralanırken, Muharrem Oran ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran’ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


 

YERDE YATAN KARDEŞİNE SARILARAK YARDIM BEKLEDİ


Kazada hafif yaralanan Muharrem Oran ise yerde yatan kardeşine sarılarak destek oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Siren seslerinin duyulması üzerine ambulansın kaza yerine daha hızlı gelmesi için vatandaşlar trafiği durdurdu. Ambulans ters istikametten gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayı görerek yardım eden motosiklet sürücüsü Rahim Çiçek, "Ani bir hız almış. Rüzgar da vurunca motosiklet bariyerlere çarpmış. Biz motorcular olarak kazayı görünce olay yerine koştuk. Biz motorcular birbirimize sürekli yardımda bulunuruz zaten" dedi.


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