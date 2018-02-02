Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

VATANDAŞLAR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU

YERDE YATAN KARDEŞİNE SARILARAK YARDIM BEKLEDİ

Erdinç Şahin

Talihsiz kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.iş yerine götürmek için motosikletle ilerleyendireksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletteki kardeşler yola savruldu.Kazada Kerem Oran ağır yaralanırken, Muharrem Oran ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran’ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Kazada hafif yaralananise yerde yatan kardeşine sarılarak destek oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Siren seslerinin duyulması üzerine ambulansın kaza yerine daha hızlı gelmesi için vatandaşlar trafiği durdurdu. Ambulans ters istikametten gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayı görerek yardım eden motosiklet sürücüsü, "Ani bir hız almış. Rüzgar da vurunca motosiklet bariyerlere çarpmış. Biz motorcular olarak kazayı görünce olay yerine koştuk. Biz motorcular birbirimize sürekli yardımda bulunuruz zaten" dedi.