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Şişli'de şüpheli paket paniği

Şişli Halasgargazi Caddesi'ne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Güvenlik nedeniyle Taksim yönü tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Şişli'de şüpheli paket paniği
Olay sabah 04.00 sıralarında Halasgargazi Caddesi 175 numaralı binanın önünde meydana geldi.  Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tedbir olarak Mecidiyeköy'den Taksim istikametine giden şeridi trafiğe kapattı. 
 

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ARANDI


Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri park halindeki araçların da etrafında araştırma yaptı. 
 

FÜNYE İLE PATLATILDI


Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede alüminyum folyo kağıdı ve koli bandı ile sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından trafik normale döndü.



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