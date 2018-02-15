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Şişli'de yangın: Yükselen duman paniğe neden oldu

Şişli'de yapımı devam eden 2 katlı binada yangın çıktı. Yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu.

15 Şubat 2018, Perşembe 16:59
Şişli'de yangın: Yükselen duman paniğe neden oldu
Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Yıldızposta Caddesi'nde bulunan 2 katlı inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen nedenle tahta kalıplar yandı.

Binada yangın çıktığını gören işçiler, yangına müdahale etti. Bir yandan da olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy ve Beşiktaş itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti.



Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy çevresinde yoğun duman oluştu.



Yangın nedeniyle Yıldız Posta Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatıldı.




 


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