Şişli'de yangın: Yükselen duman paniğe neden oldu

Erdinç Şahin

Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı.bulunan 2 katlı inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen nedenle tahta kalıplar yandı.Binada yangın çıktığını gören işçiler, yangına müdahale etti. Bir yandan da olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelenitfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti.Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Mecidiyeköy çevresinde yoğun duman oluştu.Yangın nedeniyle Yıldız Posta Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatıldı.