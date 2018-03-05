Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin yanındaki toprak kaymasıyla ilgili valilikten açıklama



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

400 öğrencili Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin yanında korkutan görüntü

Gizem Yetil

'nin bulunduğu alanın arkasında yer alan ve Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın arazisinde başlatılan AVM ve rezidans çalışmaları, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci ve velileri için korku yarattı.İstanbul Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi.