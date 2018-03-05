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Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin yanındaki toprak kaymasıyla ilgili valilikten açıklama

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin etrafındaki AVM ve rezidans inşaatı nedeniyle okulun hemen yanında uçurum oluştu. Temel atma çalışmaları sırasında toprak kaymasının meydana gelmesi velileri endişelendirdi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı
 

05 Mart 2018, Pazartesi 18:30
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin yanındaki toprak kaymasıyla ilgili valilikten açıklama
Şişli Belediyesi'nin bulunduğu alanın arkasında yer alan ve Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın arazisinde başlatılan AVM ve rezidans çalışmaları, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci ve velileri için korku yarattı.


VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI


İstanbul Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu aşamada hafta sonu meydana gelen yağışların yol açabileceği herhangi bir risk ihtimaline karşın bugün saat 14.00 itibariyle haberlere konu binadaki öğrencilerin diğer mevcut atölyelere taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir" denildi.

400 öğrencili Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin yanında korkutan görüntü400 öğrencili Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin yanında korkutan görüntü


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