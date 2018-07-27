Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin taşınma işlemleri başladı. Sultan 2'nci Abdülhamit tarafından kurulan ve 1899 yılında hizmet vermeye başlayan hastane, Seyrantepe ve Sarıyer Çayırbaşı'nda yapılan iki yeni binaya taşınıyor. Yıkılması planlanan hastanenin çocuk hastalıkları ve sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk acil ve çocuk cerrahisi bölümleri Sarıyer Çayırbaşı'nda yapılan binaya taşınırken, bu birimlerde 24 Temmuz'dan itibaren hasta kabulü durduruldu.

Hastane kapısına asılan uyarı yazısında, "Taşınma sebebiyle acil kadın doğum ve doğumhane kapalıdır" yazıldığı görüldü.

Önceden randevu alanlar muayene olabilecek

Hastanede sadece acil durumundaki çocuk hastalar için 2 doktorun görevlendirildiği, kadın ve çocuk hastalıkları polikliniklerinde ise önceden randevusu olan hastalara bakılacağı, yeni randevu alımlarının ise yapılmadığı öğrenildi.