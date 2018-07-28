İstanbul Şişli'de bulunan 'Inside Hotel' öğlen saatlerinde mahkeme kararıyla gelen yetkililer, otelin tahliye edileceğini belirtti. Gelen karar karşısında şaşkına dönen otel çalışanları durumu müşterilerine aktardı. Bunun üzerine müşteriler çantalarını toplayarak otelin dışına çıkarıldı.

TURİSTLER ÇEVREDEKİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Turistlerin odaları boşaltmasının ardından tahliye işlemine başlayan ekipler otelde bulunan eşyaları birer birer kamyonlara yüklemeye başladı. Tahliye edilen otelde bulunan müşterilerin mağdur olmaması için çevrede bulunan diğer otellere yerleştirildiği öğrenildi.

Otel çalışanlarının turistlere tahliye konusunda yardımcı olduğu görüldü. Kimi turistlerin ise otel lobisinde beklediği görüldü.

'KİRA KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK YAŞANMIŞ'

Kira anlaşmazlığı nedeniyle otelin tahliye edildiğini belirten bir esnaf ise "Kira konusunda anlaşmazlık yaşanmış. Bina sahibi mahkemeye başvurmuş ve tahliye kararı aldırtmış. Durum bundan ibaret’’ ifadelerini kullandı.

İHA