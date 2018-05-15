Şişli’de geçtiğimiz şubat ayında boşanmak üzere olan eşi Leyla Karal’ı sokak ortasında boğazını keserek öldüren 51 yaşındaki Ali Karal’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Karal ve avukatı katıldı. Şikayetçi taraftan ise aile yakınları solanda hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Ali Karal, zaman zaman ağlayarak verdiği ifadesinde 24 yıllık eşiyle zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını ancak boşanma aşamasına gelecek bir tartışmalarının olmadığını kaydetti.

"TARTIŞMALARIMIZ BÜYÜYÜNCE BENİ EVDEN ATTI"

Olaydan kısa süre önce eşinin 26 yıldır hiç görüşmediği teyzesinin İzmir’den kendilerine misafir olarak geldiğini aktaran Karal, “Ben ve eşim çalıştığımız için teyzesi evde tek kalıyordu. İş çıkış saatimde eve döndüğümde teyzesi ile evde yalnız kalmak istemediğimi söyleyince tartışmalar yaşadık. Tartışmalarımız büyüyünce beni evden attı. Değişik yerlerde kaldım. Beni eve almadığı halde eşim dışarıda benimle buluşup geziyor ve alışveriş yapıyordu. Bana ayrı bir ev tutmayı dayayıp döşemeyi teklif etti ancak eve gelme demişti. Ben evden ayrıldıktan bir gün sonra benimle buluşup boşanalım dedi. Ben bir şey demedim senin isteğin olsun dedim” dedi.

“Kendimi kaybettim, cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım”

Bunun üzerine boşanma isteğini ifade etmek için avukata gidip protokol yaptıklarını kaydeden sanık Karal, “Ben ek iş olarak eşimin çalıştığı şirkette hafta sonları temizlik yapıyordum. Birlikte şirkete giderken yolda yine bana küfür etmeye başladı. Ağır hakaretler edip yüzüme tükürdü. Ben de o sırada kendimi kaybettim. Cebimde taşıdığım bıçağı rastgele salladım, öldürdüm. Benden evi istemesiyle öldürmemin arasında bir ilgi yoktur” dedi.

"ÖNCE TUZAK KURULDU DEDİ SONRA HATASINI KABUL ETTİ"

Duruşmada müşteki sıfatıyla dinlenilen Leyla Karal’ın kardeşi Ersin Demir, “Olaydan kısa süre önce ablam, sanık Ali Karal’ın evlerine giden teyzesine cinsel tacizde bulunduğunu söylemişti. Bana bu konuda ses kaydı göndermişti. Ses kaydı halen elimde bulunuyor. Cinsel tacizde bulunduğu için sanık Ali Karal’ı evden çıkardığını söyledi. Birkaç gün sonra ise boşanma konusunda anlaştıklarını söylemişti. Ben bu konuda sanıkla -konuştuğumda önce kendisine tuzak kurulduğunu iddia etmişti, sonra ise hatasını kabul etmişti” dedi.

TANIK: TARTIŞMA SIRASINDA 'MİSAFİR TACİZ EDİLİR Mİ?' DİYE TEPKİ GÖSTERİYORDU

Tanık olarak dinlenilen komşuları Medine Şahin “4 yıldır aynı apartmanda oturuyoruz. Olaydan kısa süre önce gece yarısı tartışmalarına şahit olduk. Sesler gelmesi üzerine eve çıktık. Burada yapılan konuşmalarda sanık Karal’a ‘misafir taciz edilir mi’ şeklinde sözler söyleniyordu. Komşum olan Leyla Karal eşinin teyzesini taciz ettiğini söylemişti. Yaşanan bu tartışmadan kısa süre sonra bu olay gerçekleşti” diye konuştu.

Duruşmada daha sonra söz alan maktül Leyla Karal’ın anne ve babası, sanık Ali Karal’ın kızlarına her zaman şiddet uyguladığını kaydederek en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.