Sıtkı Sezgin (Şişko Nuri) kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sıtkı Sezgin "Sezercik" filmiyle ünlendi. Filmde canlandırdığı zengin ve kötü karakterle hafızalara kazındı. Özellikle "Benim olacak 'Fıstık', bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı" repliği ilk günkü gibi hala akıllarda... Fakat bugün ünlü isimden kötü bir haber geldi. Ses sanatçısı Onur Akay, Sıtkı Sezgin'in hastaya kaldırıldığını söyledi. Bu üzücü gelişme sonrası oyuncu hakkındaki bilgiler tekrar araştırılmaya başlandı.

SITKI SEZGİN (ŞİŞKO NURİ) KİMDİR?

Geçmiş yıllarda Türk Sinema’nın çocuk tiplemelerinden hatırlayacağımız oyuncu Sıtkı Sezgin Şişko Nuri lakabı ile tanınmaktadır. 1971 yılında Ayşecik ve Sihirli Cüceler sinema filmi ile adım attığı oyunculuğa, Hayat Sevince Güzel, Öksüzler, Ah Dede Vah Dede, Sevgili Dayım, Adile Teyze, Nikah Masası, Alman Avrat 40 Bin Mark, Alman Avrat’ın Bacısı gibi filmler ile devam etmiştir. Özellikle Öksüzler isimli sinema Filminde Sezercik ile gerçekleşen sıpa satın alma bölümünde Babam çok zengin benim, çuvalla para verir genede alır.

Benim olucak fıstık binicem üstüne, vurucam kırbacı, vurucam kırbacı cümleleri ile hafızalarda yer edinmiştir. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybeden Sıtkı Sezgin günümüzde Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine tiyatro oyunlarını sergilemekte aynı zamanda yaşantısını Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi’nde sürdürmektedir. Sıtkı Sezgin aslen Samsun’ludur.







