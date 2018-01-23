Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı

+1 ROBİNHO

Erdinç Şahin

'a transferi kentte büyük coşku yarattı.de twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.Sivas kent girişindeki nüfus tabelasınafutoğrafyıla birlikte 'Nüfus 336 bin + 1 Robinho' görseli paylaşıldı.Paylaşılan görselde, ", Sivas Belediesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin" ifadelerine yer verildi.