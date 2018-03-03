Sivas'ın imha timi: Robinho, Kone ve Bifouma

Evinde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanan, 1’inde ise berabere kalan Sivasspor
, deplasmanda ise çok etkisiz bir performans ortaya koyuyor. Kırmızı-Beyazlılar, yarın Antalya deplasmanında bu gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Samet Aybaba
, 4 aydır dış sahada kazanamadıklarını hatırlatırken, “Artık buna bir son vermemiz gerek.
Hafta boyunca takımla konuştuk. Sadece evimizde kazanarak ilerleyemeyiz. Sezonun ilk yarısında üst üste 3 deplasman karşılaşmasında galip gelmiştik. Bunu aynı takım yapmıştı. Yine başarabiliriz” dedi. Sakatlığını tamamen atlatan Kone
’yi, Antalyaspor önünde ilk 11’de görevlendirmeye hazırlanan Aybaba, diğer hücum silahları Robinho
ile Bifouma
’ya da çok güveniyor.
MÜTHİŞ ÜÇLÜ
Antrenmanlarda bu üçlüyü özel olarak çalıştıran tecrübeli teknik adam, yarın deplasmanda takımından patlama bekliyor. Kone’yi ileri uçta oynatacak Aybaba, Robinho ile Bifouma’yı ise kanatlarda görevlendirme düşüncesinde. Sivasspor, son deplasman galibiyetini 29 Ekim 2017’de 1-0’lık skorla Karabük’e karşı almıştı.
Erdinç Şahin