Sivas'ın imha timi: Robinho, Kone ve Bifouma

MÜTHİŞ ÜÇLÜ

Erdinç Şahin

Evinde oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazanan, 1’inde ise berabere kalan, deplasmanda ise çok etkisiz bir performans ortaya koyuyor. Kırmızı-Beyazlılar, yarın Antalya deplasmanında bu gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor. Teknik direktör, 4 aydır dış sahada kazanamadıklarını hatırlatırken, “Artık buna bir son vermemiz gerek.Hafta boyunca takımla konuştuk. Sadece evimizde kazanarak ilerleyemeyiz. Sezonun ilk yarısında üst üste 3 deplasman karşılaşmasında galip gelmiştik. Bunu aynı takım yapmıştı. Yine başarabiliriz” dedi. Sakatlığını tamamen atlatan’yi, Antalyaspor önünde ilk 11’de görevlendirmeye hazırlanan Aybaba, diğer hücum silahlarıile’ya da çok güveniyor.Antrenmanlarda bu üçlüyü özel olarak çalıştıran tecrübeli teknik adam, yarın deplasmanda takımından patlama bekliyor. Kone’yi ileri uçta oynatacak Aybaba, Robinho ile Bifouma’yı ise kanatlarda görevlendirme düşüncesinde. Sivasspor, son deplasman galibiyetini 29 Ekim 2017’de 1-0’lık skorla Karabük’e karşı almıştı.