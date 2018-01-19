Sivas’ta 710 köy yolu ulaşıma kapalı

Senim Tanay

’ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı köy yollarında da hayatı olumsuz etkiledi.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre merkezde 63, Akıncılar’da 19, Altınyayla’da 9, Divriği’de 15, Doğanşar’da 17, Gemerek’te 10, Gürün’de 65, Hafik’te 50, İmranlı’da 90, Kangal’da 70, Koyulhisar’da 39, Suşehri’nde 62, Şarkışla’da 48, Yıldızeli’nde 53 ve Zara’da ise 100 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere toplamda 99 iş makinesi ve 211 personel ile kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.