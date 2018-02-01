Sivas'ta Afgan uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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Kent merkezindeki Selçuklu Parkı'nda meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Ali M. (22), Shahab S. (21) ve Murtaza S. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali M. ve Shabab S. bıçakla, Murtaza S. ise darp sonucu yaralandı.kaldırılan yaralılardan Ali M, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yüzünden ve kolundan bıçakla yaralanan Shabab S, cinayet zanlısı olarakAsayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.