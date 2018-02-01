Sivas'ta Afgan uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Sivas'ta, kavga eden 3 Afganistan uyrukludan biri bıçaklanarak öldürüldü

Sivas'ta Afgan uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Kent merkezindeki Selçuklu Parkı'nda meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Ali M. (22), Shahab S. (21) ve Murtaza S. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali M. ve Shabab S. bıçakla, Murtaza S. ise darp sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali M, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yüzünden ve kolundan bıçakla yaralanan Shabab S, cinayet zanlısı olarak Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

 


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