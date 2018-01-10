SON DAKİKA

Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta kavga sırasında bıçaklanan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Sivas’ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokağı’nda müstakil bir evde alkol alan 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.


1 ÖLÜ 1 YARALI


Evin dışında devam eden kavga sırasında Kerem Yanardağ (18) ve Doğukan Çetintaş bıçakla yaralandı. Ece Ayşe Y. (20) tarafından bıçaklandığı iddia edilen bu kişilerden Yanardağ, kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.



Olay yerinden kaçan Ece Ayşe Y. ve kavga sırasında yanında bulunan A.İ, Akdeğirmen Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Bu arada, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da olay yerine gelerek bilgi aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kişi hastanelik oldu

Adıyaman Ceza İnfaz Kurumunda çok sayıda kişi hastanelik oldu
Ankara'da 2 araç alev topuna döndü

Ankara'da 2 araç alev topuna döndü
Bodrum'daki ünlü işletmenin sahibi Ali Özdemir 4 gündür kayıp

Bodrum'daki ünlü işletmenin sahibi Ali Özdemir 4 gündür kayıp
Antalya’daki bisikletli tacizci tutuklandı

Antalya’daki bisikletli tacizci tutuklandı
Antalya’da organ ve doku ticaretine tutuklama

Antalya’da organ ve doku ticaretine tutuklama
Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Gaziantep'te çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler

Fuhuştan yakalandılar, 'Gecede 10 bin TL kazanınca Bodrum'da kaldık' dediler
Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu

Motosiklet sürücüsü ezilmekten son anda kurtuldu
Mobilya deposundaki yangın böyle çıkmış

Mobilya deposundaki yangın böyle çıkmış
Din öğretmeninin skandal açıklaması sonrası soruşturma başlatıldı

Din öğretmeninin skandal açıklaması sonrası soruşturma başlatıldı
İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama

İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama