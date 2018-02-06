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Sivas'ta bir adam köpeğinin boynuna ip bağlayıp bisikletinin peşinden koşturdu

 Sivas'ta bir kişi köpeğin boynuna bağladığı ipi bisiklete bağladı, köpeği sokaklarda koşturdu. Köpeği bisikletin arkasında cadde ve sokaklarda dakikalarca koşturan şahsı görenler duruma tepki gösterdi

06 Şubat 2018, Salı 12:01
Sivas'ta bir adam köpeğinin boynuna ip bağlayıp bisikletinin peşinden koşturdu
Sivas'ta köpeğinin boynuna bağladığı ipi bisiklete bağlayan bir kişinin köpeği sokaklarda koşturması tepkilere neden oldu.

İHA'nın haberine göre, Fatih Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişinin köpeğinin boynuna ip bağladığı, ipin diğer ucunu da kendi sürdüğü bisiklete bağladığı görüldü.



Köpeği bisikletin arkasında cadde ve sokaklarda dakikalarca koşturan şahsı görenler duruma tepki gösterdi. Uzun süre köpeği boynuna bağladığı iple bisikletle koşturan şahıs daha sonra gözden kayboldu. O anlar kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü.


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