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Sivas'ta halk yaralı köpeği iyileştirmek için seferber oldu

Sivas’ta omur iliğine kürekle vurulup yüksekten atılarak şiddet gören köpek, hayvanseverler tarafından bulunarak tedavi edilmek üzere havayolu ile İstanbul’a götürüldü

05 Mart 2018, Pazartesi 12:13
Sivas'ta halk yaralı köpeği iyileştirmek için seferber oldu
Sivas Paşabahçe Mesire Alanı çevresinde ölmek üzereyken bulunan köpek, vatandaşlar tarafından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı’yı arayarak ihbar etti.
 

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ


Yaralı köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına getirildi ve burada tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinde uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlenen köpeğe su ve yemek verildi. Yapılan taramada omur iliğine kürekle vurulup yüksekten atılarak şiddet gördüğü belirlenen köpek için Sivas’ta tüm imkanlar seferber edildi. Köpeğin tedavi sürecinin hızlandırılması için Nuri Demirağ Havalimanı’ndan İstanbul’a havayolu ile götürüldü.


"BULUNDUĞU ANDA AĞLIYORDU"


HAYTAP Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı, "Paşa Fabrikası’nın oradan bir ihbar aldık anında harekete geçtik. Gönüllü arkadaşlarımız gitti ve hayvanı aldılar. Daha sonra hayvan hastanesine götürdüler. Bulunduğu anda çok bağırıyordu ve ağlıyordu. Sırtında aldığı darbeye kaynaklı omurilik kayması olmuş ve felçli kalmış. Sırtında darbeye bağlı olarak omurilik kayması olmuş, gözlerinde ise düşmeye bağlı olarak gözleri ve göz kenarı yırtılmış. Omurgasından kaynaklı 2 arka ayağı felç hayvanımız yürüyemiyor" dedi.


 

ADINI 'DOST' KOYDULAR


Hayvanın nakli için İstanbul’da yetkililer ile görüştüklerini ve İstanbul’a havayolu ile aldırma kararı aldıklarını dile getiren  Özge Çubukçu Yıldızlı, "Görüşmemin ardından İstanbul’a aldırma kararı aldılar ve bugün İstanbul’a gönderiyoruz. İstanbul’da ameliyatını olacak fizik tedavi gibi bir süreç başlayacak. Sivas’tan uçağa verdik onlar oradan karşılayacaklar. Hastaneye yatıracaklar ve oldukça uzun bir süreç var. İnşallah ayağa kaldırırız. İsmini de ’Dost’ koyduk. Bu hayvanı bu hale getirenler de yine biz insanlarız. Bu köpeğimizin sırtına kürekle vurup yüksekten atmak nasıl bir mantık bilemiyorum" diye konuştu.
 


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