Sivas'ta halk yaralı köpeği iyileştirmek için seferber oldu

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ



"BULUNDUĞU ANDA AĞLIYORDU"

ADINI 'DOST' KOYDULAR

Adem Özdoğan

Sivas Paşabahçe Mesire Alanı çevresinde ölmek üzereyken bulunan köpek, vatandaşlar tarafından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı’yı arayarak ihbar etti.Yaralı köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına getirildi ve burada tedavi altına alındı. Yapılan tedavisinde uzun süre aç ve susuz kaldığı belirlenen köpeğe su ve yemek verildi. Yapılan taramada omur iliğine kürekle vurulup yüksekten atılarak şiddet gördüğü belirlenen köpek için Sivas’ta tüm imkanlar seferber edildi. Köpeğin tedavi sürecinin hızlandırılması için Nuri Demirağ Havalimanı’ndan İstanbul’a havayolu ile götürüldü.HAYTAP Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı, "Paşa Fabrikası’nın oradan bir ihbar aldık anında harekete geçtik. Gönüllü arkadaşlarımız gitti ve hayvanı aldılar. Daha sonra hayvan hastanesine götürdüler. Bulunduğu anda çok bağırıyordu ve ağlıyordu. Sırtında aldığı darbeye kaynaklı omurilik kayması olmuş ve felçli kalmış. Sırtında darbeye bağlı olarak omurilik kayması olmuş, gözlerinde ise düşmeye bağlı olarak gözleri ve göz kenarı yırtılmış. Omurgasından kaynaklı 2 arka ayağı felç hayvanımız yürüyemiyor" dedi.Hayvanın nakli için İstanbul’da yetkililer ile görüştüklerini ve İstanbul’a havayolu ile aldırma kararı aldıklarını dile getiren Özge Çubukçu Yıldızlı, "Görüşmemin ardından İstanbul’a aldırma kararı aldılar ve bugün İstanbul’a gönderiyoruz. İstanbul’da ameliyatını olacak fizik tedavi gibi bir süreç başlayacak. Sivas’tan uçağa verdik onlar oradan karşılayacaklar. Hastaneye yatıracaklar ve oldukça uzun bir süreç var. İnşallah ayağa kaldırırız. İsmini de ’Dost’ koyduk. Bu hayvanı bu hale getirenler de yine biz insanlarız. Bu köpeğimizin sırtına kürekle vurup yüksekten atmak nasıl bir mantık bilemiyorum" diye konuştu.