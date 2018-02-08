Sivas'ta Hasan Şaş'ın şoke eden görüntüsü

Karşılaşmada sinirlerine hakim olamayan Hasan Şaş, Oray Baykal'ın
hakeme itirazları sonrası 12.dakikada Sivas
kulübesine doğru yürümüştü.
FATİH TERİM OLAYLARIN BÜYÜMESİNE İZİN VERMEDİ
Araya giren Fatih Terim,
kulübesini sakinleştirirken, maçtan günler sonra kulübede yaşananlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Hasan Şaş'ın kulübeden çıkarak tribünlere doğru hakaret ettiği iddia edildi. Önce protokol tribününe seslenen Hasan Şaş'ın ardından taraftarlara dönerek "Sat..ş k..." ifadesini kullandığı ifade edildi.
Bu görüntüler Sivasspor taraftarının tepkisini çekti.
Erdinç Şahin