Sivas'ta Hasan Şaş'ın şoke eden görüntüsü

FATİH TERİM OLAYLARIN BÜYÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Erdinç Şahin

Karşılaşmada sinirlerine hakim olamayanhakeme itirazları sonrası 12.dakikadakulübesine doğru yürümüştü.Araya girenkulübesini sakinleştirirken, maçtan günler sonra kulübede yaşananlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.Hasan Şaş'ın kulübeden çıkarak tribünlere doğru hakaret ettiği iddia edildi. Önce protokol tribününe seslenen Hasan Şaş'ın ardından taraftarlara dönerek "Sat..ş k..." ifadesini kullandığı ifade edildi.Bu görüntüler Sivasspor taraftarının tepkisini çekti.