Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Sivas'ta Hasan Şaş'ın şoke eden görüntüsü

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında çıkan tartışma sonrası gerilim yaşanmıştı.

Sivas'ta Hasan Şaş'ın şoke eden görüntüsü
Karşılaşmada sinirlerine hakim olamayan Hasan Şaş, Oray Baykal'ın hakeme itirazları sonrası 12.dakikada Sivas kulübesine doğru yürümüştü.
 

FATİH TERİM OLAYLARIN BÜYÜMESİNE İZİN VERMEDİ


Araya giren Fatih Terim, kulübesini sakinleştirirken, maçtan günler sonra kulübede yaşananlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Hasan Şaş'ın kulübeden çıkarak tribünlere doğru hakaret ettiği iddia edildi. Önce protokol tribününe seslenen Hasan Şaş'ın ardından taraftarlara dönerek "Sat..ş k..." ifadesini kullandığı ifade edildi.

Bu görüntüler Sivasspor taraftarının tepkisini çekti. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cem Kerpiççiler ile haftanın spor gündemi

Cem Kerpiççiler ile haftanın spor gündemi
Pınar Karşıyaka - Monaco: 84-77

Pınar Karşıyaka - Monaco: 84-77
Nanterre - Beşiktaş Sompo Japan (Maç özeti)

Nanterre - Beşiktaş Sompo Japan (Maç özeti)
Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır’ın annesi Kocaeli’de toprağa verildi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır’ın annesi Kocaeli’de toprağa verildi
Sumudica: Kupada şampiyon olmak gibi bir hedefimiz yoktu

Sumudica: Kupada şampiyon olmak gibi bir hedefimiz yoktu
Alexis Sanchez'e hapis cezası

Alexis Sanchez'e hapis cezası
NBA'in en değerli takımları

NBA'in en değerli takımları
Eboue cuma günü İstanbul'a dönüyor

Eboue cuma günü İstanbul'a dönüyor
Ronaldo kendine güveniyor

Ronaldo kendine güveniyor
Aykut Kocaman tribünde

Aykut Kocaman tribünde
Patrick Evra West Ham'a transfer oldu

Patrick Evra West Ham'a transfer oldu