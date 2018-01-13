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Sivas'ta nöbete giden sağlık çalışanları ölümden döndü

Sivas'ta nöbete giden acil sağlık hizmetleri çalışanlarının bulunduğu otomobilin buzlu yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

13 Ocak 2018, Cumartesi 17:23
Sivas'ta nöbete giden sağlık çalışanları ölümden döndü
Görev yaptıkları 112 Acil Servis istasyonuna nöbete gitmek üzere bu sabah yola çıkan Murat B.'nin kullandığı otomobil buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Murat B. ile aynı iş yerinde görevli arkadaşı İlker H. yaralandı.



Yaralı sağlıkçılar, olay yerine gelen arkadaşları tarafından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan Murat B. ayakta tedavi edilirken İlker H. ise belindeki kırık nedeniyle ortopedi servisinde tedaviye altına alındı.

Hakan KALELİ/DHA
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