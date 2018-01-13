Sivas'ta nöbete giden sağlık çalışanları ölümden döndü

Senim Tanay

Görev yaptıkları 112 Acil Servis istasyonuna nöbete gitmek üzere bu sabah yola çıkan Murat B.'nin kullandığı otomobil buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Murat B. ile aynı iş yerinde görevli arkadaşı İlker H. yaralandı.Yaralı sağlıkçılar, olay yerine gelen arkadaşları tarafından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada hafif yaralanan Murat B. ayakta tedavi edilirken İlker H. ise belindeki kırık nedeniyle ortopedi servisinde tedaviye altına alındı.