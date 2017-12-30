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Sivas'ta öğrenci yurduna vaşak girdi

Sivas’ın Hafik ilçesinde bir yurdun bahçesine giren yavru vaşak, görevliler tarafından yakalanarak koruma altına alındı

30 Aralık 2017, Cumartesi 22:31
Sivas'ta öğrenci yurduna vaşak girdi
Dün akşam saatlerinde Hafik ilçesindeki Nurettin Koçak Kız Öğrenci Yurdu’nun bahçesine nesli tükenmekte olan 1 yaşındaki bir vaşak girdi. Çıkmak için çaba harcayan vaşak, yurt görevlileri Cengiz Kayhan ve Murat Yalçın tarafından fark edildi.


KEDİ SANDILAR


İlk gördüklerinde kedi olabileceğini düşündükleri hayvanı yakalayan görevliler, uygun bir kafes yaptı. Aç olan hayvana yiyecek ve su vererek dinlenmesine sağlayan görevliler, yetkililere bilgi verdi.


"DAHA ÖNCE DE TİLKİ GELMİŞTİ"


Yurtta kalan öğrencilerin de ilgi odağı olan vaşağa ’Misafir’ ismi verildi. Öğrencilerden Öznur Yıldırım, hayatında ilk defa vaşak gördüğünü belirterek, "İlk defa böyle bir canlı gördük. Daha önce tilki gelmişti, ama ilk defa bir vaşak geldi sanıyorum Türkiye’de üçüncüsü bizim yurdumuzdakiymiş. Misafirimizin adını da 'Misafir’ koyduk, çok mutluyuz." dedi.


"HAYATIMDA HİÇ VAŞAK GÖRMEDİM"


Fatma Kılınç isimli öğrenci ise, "Ben hayatımda hiç vaşak görmemiştim. Tehlikeli hayvan olduğunu dahi bilmiyordum. Yurdumuza gelmesi sayesinde tanıdık. İlk önce kedi sandık, abiler yakalamaya çalışınca tehlikesi olur mu diye korktuk" dedi.



DOĞAYA BIRAKILDI


Vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Hafik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait araçla Esenli köyü yakınlarındaki ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.
         
 
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