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Sivas'ta otobüs terminalinde panik

Sivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği otogarda yolcular dışarı çıkarılırken, fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı

Sivas'ta otobüs terminalinde panik
Olay, saat 19.30 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Otogar içerisinde bulunan bankın altına bırakılan çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi.

ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Vatandaşları otobüs terminalinden çıkarmakta güçlük çeken polis ekipleri, anonslar yaptırarak terminal içerisini boşaltmaya çalıştı.

Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantadan kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.

(Veysel Korkmaz - Onur Erden /İHA)


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