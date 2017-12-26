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Sivas'ta Vaşak görüntülendi

Sivas'ta kış aylarında doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan Vaşak, yerleşim yakınlarındaki bölgelere indi. 

Sivas'ta Vaşak görüntülendi
Kangal-Divriği ilçe sınırında yolda yürüyen Muhammed Göktaş, doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan Vaşak'ı gördü. Göktaş'ın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde Vaşak'ın karlı bir havada yola indiği ve koştuğu görüldü.

Bir süre yolda koştuğu görülen Vaşak, daha sonra gözden kayboldu.

Muhammed Göktaş, Vaşak'ı Kangal ve Divriği ilçesi sınırlarında çektiğini belirterek, "Böyle bir doğal güzelliği herkesle paylaşmak istedim. Nesli tükenmekte olan bu Vaşak'ı, bu doğal güzelliğini kameralara denk gelmesi büyük bir mucize. Ben de bunu herkesle paylaşmak istedim. Muhtemelen kış şartlarından dolayı hayvan dağda yiyecek bir şey bulamadığından dolayı yola kadar inmişti. Ben de bunu yolda çektim" dedi.
 
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