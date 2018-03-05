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Sivas'ta zehirli kargo alarmı! 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta kargodan gelen koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı, AFAD inceleme başlattı

Sivas'ta zehirli kargo alarmı! 14 kişi hastaneye kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre, Manisa’dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas’a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında koli hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Sivas AFAD müdürlüğü ekipleri.


Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşaade altında tutuldukları öğrenildi. Rahatsızlanmayana neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı. 

İHA


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