Sivaslı Robert’e miras davası

ARALIK SONUNDA DAVA

HİSSE DEVİRLERİ YAPILSIN



FİNANSAL DURUM TESPİT EDİLSİN



28 ÜLKEDE FAALİYETTE

İdil Janet Demiray

Dünyanın 28 ülkesinde, maden, gübre, gemicilik ve liman hizmetleri gibi 11 ayrı sektörde faaliyet gösteren ve 10 bini aşkın çalışanı bulunan Yıldırım Holding’de miras kavgası çıktı.Ali Rıza, Yüksel ve Mehmet Yıldırım kardeşler tarafından yönetilen şirkette Başkan Vekili ve COO’su Mehmet Yıldırım hayatını kaybedince iki çocuğu Hüseyin Can ve Sahra Cansu Yıldırım, kendilerine ait malların tespiti ve hisse devirleri için Gebze Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.Dava dilekçesinde, mal varlığının büyüklüğü de göz önüne alınarak, davacı kardeşler adına gerekirse temsilci atanması talep edildi. Konu ile ilgili Yıldırım Holding’den ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Temeli, 1963’te hayatını Mart 2017’de kaybeden babaları Garip Yıldırım tarafından küçük bir dükkanda atılan Yıldırım Holding’in yönetimi 1980’de Ali Rıza, Yüksel ve Mehmet Yıldırım kardeşlere geçti.Özellikle 2000 krizi döneminde özelleştirme ihaleleriyle büyüyen, 2008 krizinde de uluslararası liman ihaleleriyle güçlenen Yıldırım Holding’te, ABD’de okuyarak çalışan ve iş bulmasını kolaylaştırması için ismine Robert’ı ekleyen Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Yüksel Yıldırım, limancılıkta dünyanın en vizyoner 10 kişisinden biri olarak gösteriliyor.Kardeşi Yıldırım Holding Başkan Vekili ve COO’su Mehmet Yıldırım’ın 14 Ekim 2017’de 54 yaşında vefatı çocukları Hüseyin Can Yıldırım ve Sahra Cansu Yıldırım’ı amcalarıyla karşı karşıya getirdi.Edinilen bilgilere göre, iki kardeş amcaları ile görüşerek babalarına ait şirket hisselerinin kendilerine devrini istedi. Yürütülen görüşmelerden sonuç alınamayınca iki kardeş önce Mirasçılık Belgesi aldı. Beyoğlu Noterliği’nden 13 Aralık’ta alınan belge sonrası iki kardeş, miras davası için hazırlıklara girişti. Adliye kaynaklarından edinilen belgelere göre Yıldırım kardeşler adına miras davası 26 Aralık’ta açıldı. Gebze 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Hüseyin Can ve Sahra Cansu Yıldırım kardeşlerin yasal mirasçı oldukları kaydedildi.Dava dilekçesinde, aralarında Yıldırım Holding ve Gebzeport Konteyner Terminal İşletmeleri AŞ’nin de aralarında yer aldığı birçok şirkette, vefat eden Mehmet Yıldırım’a ait hisse oranlarına yer verildi.Dava başvuru dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Davacılar, terekeye (miras) dâhil şirketlerdeki pay ve hisse senetlerinin sahipleri durumunda. Tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak için gerekli olan koruma önlemleri ivedilikle alınmalı. İsimleri belirtilen şirketler için ayrı-ayrı yazı yazılarak, murise (Mehmet Yıldırım) ait pay ve hisse oranları sorulsun. Mirasın korunması açısından pay ve hisse devirleri müvekkiller adına gerçekleştirilsin. Nama yazılı hisse senedi çıkartılmış ise mahkemenin kasasında emanete alınsın. Murisin bu şirketlerdeki alacak hakları da sorulsun.”Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız holding yetkililerinden ise dönüş olmadı. Davacı kardeşler adına mahkemeye başvuran Avukat Mehmet Fatih Savaş, Hürriyet’in konu ile ilgili sorusuna ise “Evet doğru davayı biz açtık. Ve dava devam ediyor. Ancak, Yıldırım kardeşler ile vekâlet ilişkimiz sona erdiği için konuşmam doğru olmaz” dedi.DAVA dilekçesinde, tespiti yapılan şirketler dışında, varsa başka taşınır ve taşınmaz malların tespitinin de mahkeme eli ile yapılması istendi. Dilekçede ayrıca, Yıldırım Holding ve bağlı şirketlerin son iki yılına ilişkin finansal tabloları ve genel kurul toplantı tutanaklarının mahkeme kanalı ile alınması talep edildi. Dava dilekçesinde ayrıca, bankalara yazı yazılarak Mehmet Yıldırım adına bulunan hesapların da tespit edilmesi istendi.Dilekçede, miras haklarının korunması için gerekli önlemlerin alınması talep edilerek şöyle denildi: “Yargılama sürecinde gerek görülmesi halinde temsilci veya terekenin miktarı dikkate alınarak temsilciler atanarak elde edilen gelirlerin toplanmasını… Bu suretle terekeye dâhil malvarlığı değerinin tespiti ve korunmasını talep ediyoruz.”Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Yıldırım Holding’in temeli 1963 yılında baba Garip Yıldırım tarafından Samsun’da atıldı. Aslen Sivaslı olan Yıldırım ailesinin inşaat malzemeleri satan küçük bir dükkânda temelini attığı holding hali hazırda dünyanın 4 kıtasında 28 ülkede faaliyet gösteriyor.12 bini aşkın kişinin çalıştığı holdingin yüzde 100 sermayesi Yıldırım Ailesi’ne ait. İlk yurtdışı yatırımını 2008 yılında İsveç’te yapan holding 11 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Krom ve ferrokrom alanında Türkiye dışında toplam 4 ülkede yatırımı bulunan Yıldırım Holding, 335 milyon euro bedelle, Portekizli liman yönetim şirketi Tertir’i satın almıştı. Dünyanın en büyük uluslar arası konteyner operatörü arasında yer alan Yıldırım Holding bünyesinde ayrıca Eti Krom AŞ, Yılport Gebze, Marmara Tersanesi, Yılport Gemlik, Yılyak Yakıt, Gemlik Gübre gibi bir dizi büyük şirket bulunuyor.(Hürriyet / Dinçer Gökçe)