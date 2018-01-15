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Sivasspor'da Emenike sesleri

Hücum hattına takviye yapmayı düşünen Sivasspor'a menajerler tarafından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike önerildi

Sivasspor'da Emenike sesleri
Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yiğidolar, ikinci yarıya da flaş bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken menajerlerden Emenike önerisi geldi.


SİVASSPOR'DA OYNAMAYA HAZIR


Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla gündeme gelen Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun Sivasspor'da oynamaya hazır olduğunu iletti.


AYBABA KARAR VERMEDİ


Yönetimin ise bu öneriyi teknik direktör Samet Aybaba'ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.

Yiğidolar, devre arası transferini Karabükspor'dan sağ bek Paul Pap'ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı bildirildi.
 


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