Sivasspor'da Emenike sesleri



SİVASSPOR'DA OYNAMAYA HAZIR



AYBABA KARAR VERMEDİ

Haber Merkezi

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yiğidolar, ikinci yarıya da flaş bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken menajerlerden Emenike önerisi geldi.'tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla gündeme gelen Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun'da oynamaya hazır olduğunu iletti.Yönetimin ise bu öneriyi teknik direktör'ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.Yiğidolar, devre arası transferini'dan sağ bek Paul Pap'ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı bildirildi.