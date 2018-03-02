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Sivasspor'da Robinho, Antalya'ya bileniyor

Göztepe deplasmanında kaleci Beto’yu geçemeyen Robinho, Antalya’yı gözüne kestirdi.

Sivasspor'da Robinho, Antalya'ya bileniyor
Sivasspor'un flaş transferi Robinho, Kayserispor karşısında beraberliği getiren golü atmış, Osmanlıspor maçında ise 2 gol ve 1 asistle takımını zafere taşımıştı. Göztepe deplasmanında kaleci Beto’yu geçemeyen Robinho, Antalya’yı gözüne kestirdi.

Tecrübeli oyuncu, antrenmanlardan sonra bireysel çalışmalar yaparak zorlu maça hazırlanıyor. Teknik direktör Samet Aybaba ise rakibin zaaflarını öğrencisine anlatıyor. Aybaba, pazar günkü karşılaşmada öğrencisinden bol bol savunmanın arkasına koşu yapmasını, Kone ve Bifouma ile sık sık yer değiştirerek defansın dengesini bozmasını istedi.

Robinho’nun Antalya’daki en büyük avantajlarından biri de 18 derecelik hava sıcaklığı olacak...


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