Sivasspor'da Robinho tehlikesi

Erdinç Şahin

’un transfer görüşmesi yaptığıkonusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı.Buna göre 2013’te İtalya’da bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olmakla suçlanan ve 9 yıl hapis cezası alanyıldız, sonrasında kariyerinedevam etmişti.Bu ülkelerde İtalya’daki ceza bağlayıcı olmazken,’nungelmesi halindeiade talebinde bulunması söz konusu.Son olarakforması giyenşu an boşta. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, 2017’de çıktığı 37 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.önceki gün,açıklaması yapmıştı.