Sivasspor'da Robinho tehlikesi

Sivasspor
’un transfer görüşmesi yaptığı Robinho
konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Buna göre 2013’te İtalya’da bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olmakla suçlanan ve 9 yıl hapis cezası alan Brezilyalı
yıldız, sonrasında kariyerine Çin ve ülkesi Brezilya’da
devam etmişti.
Bu ülkelerde İtalya’daki ceza bağlayıcı olmazken, Robinho
’nun Türkiye’ye
gelmesi halinde İtalya Devleti’nin
iade talebinde bulunması söz konusu.
Son olarak Atletico Mineiro
forması giyen Robinho
şu an boşta. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, 2017’de çıktığı 37 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
önceki gün, “Robinho ile görüşüyoruz”
açıklaması yapmıştı.
Erdinç Şahin