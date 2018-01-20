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Sivasspor'da Robinho tehlikesi

Sivasspor’un transfer görüşmesi yaptığı Robinho konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Sivasspor'da Robinho tehlikesi
Sivasspor’un transfer görüşmesi yaptığı Robinho konusunda flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Buna göre 2013’te İtalya’da bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olmakla suçlanan ve 9 yıl hapis cezası alan Brezilyalı yıldız, sonrasında kariyerine Çin ve ülkesi Brezilya’da devam etmişti.

Bu ülkelerde İtalya’daki ceza bağlayıcı olmazken, Robinho’nun Türkiye’ye gelmesi halinde İtalya Devleti’nin iade talebinde bulunması söz konusu.

Son olarak Atletico Mineiro forması giyen Robinho şu an boşta. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, 2017’de çıktığı 37 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba önceki gün, “Robinho ile görüşüyoruz” açıklaması yapmıştı.


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