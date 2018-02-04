Sivasspor-Galatasaray (CANLI)

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Mehmet Nuri Turan

Galatasaray'da Feghouli yerini Belhanda'ya bıraktı.Arouna Kone penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Sivasspor farkı ikiye çıkardıİkinci yarı Sivasspor'un vuruşu ile başladı.Sivasspor'da Rybalka, Feghouli'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Golü atan isim Delvin N’DingaFeghouli'nin kafa pasıyla bir kez daha savunma arkasında topu alan Gomis için yine ofsayt bayrağı kalktı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarTolgahan, Ndinga,Bjarsmyr, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Ziya, Medjani, Kone, Bifouma: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, GomisFırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.