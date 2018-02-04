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Sivasspor-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'de 20.hafta karşılaşmasında Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor

04 Şubat 2018, Pazar 20:37
Sivasspor-Galatasaray (CANLI)
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68.DK: Galatasaray'da Feghouli yerini Belhanda'ya bıraktı.

58.DK: GOL! Sivasspor 2-0 Galatasaray
Arouna Kone penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Sivasspor farkı ikiye çıkardı

46.DK: İkinci yarı Sivasspor'un vuruşu ile başladı.

-DEVRE ARASI-
Sivasspor 1-0 Galatasaray

41.DK: Sivasspor'da Rybalka, Feghouli'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18.DK: GOL! Sivasspor 1-0 Galatasaray
Golü atan isim  Delvin N’Dinga

10.DK: Feghouli'nin kafa pasıyla bir kez daha savunma arkasında topu alan Gomis için yine ofsayt bayrağı kalktı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar


İlk 11'ler

Sivasspor: Tolgahan, Ndinga,Bjarsmyr, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Ziya, Medjani, Kone, Bifouma

Galatasaray: : Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis


Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.


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