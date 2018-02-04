Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu

İlk 11'ler
Sivasspor:
Tolgahan, Ndinga,Bjarsmyr, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Ziya, Medjani, Kone, Bifouma
Galatasaray:
: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. 4 Şubat Pazar günü saa 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.
Mehmet Nuri Turan