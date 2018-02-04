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Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu

Sivasspor Galatasaray maçı ile liderlik mücadelesinde yarış devam edecek

04 Şubat 2018, Pazar 18:17
Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu
İlk 11'ler

Sivasspor: Tolgahan, Ndinga,Bjarsmyr, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Ziya, Medjani, Kone, Bifouma

Galatasaray: : Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis
 

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. 4 Şubat Pazar günü saa 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu üstlenecek.


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