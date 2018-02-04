Sivasspor-Galatasaray maçı özeti

Mehmet Nuri Turan

Yiğidolar 13. dakikada Ndinga'nın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 57'de kazanılan penaltıyı Kone gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı.Galatasaray 79'da Eren Derdiyok'un golüyle durumu 2-1'e getirse de puan için yeterli olmadı.Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada çok önemli fırsat yakalayan Cimbom, bunu elinin tersiyle itti. Galatasaray 41 puanda kaldı ve zirvede Başakşehir'in 2 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçını evinde Antalyaspor ile oynayacak.Galatasaray'da Mariano topsuz alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Golü atan isim Eren Derdiyok!Galatasaray'da Feghouli yerini Belhanda'ya bıraktı.Arouna Kone penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Sivasspor farkı ikiye çıkardıİkinci yarı Sivasspor'un vuruşu ile başladı.Sivasspor'da Rybalka, Feghouli'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Golü atan isim Delvin N’DingaFeghouli'nin kafa pasıyla bir kez daha savunma arkasında topu alan Gomis için yine ofsayt bayrağı kalktı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarTolgahan, Ndinga,Bjarsmyr, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Ziya, Medjani, Kone, Bifouma: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, GomisFırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.