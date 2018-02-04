Sivasspor-Galatasaray maçı özeti

Yiğidolar 13. dakikada Ndinga'nın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 57'de kazanılan penaltıyı Kone gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı.
Galatasaray 79'da Eren Derdiyok'un golüyle durumu 2-1'e getirse de puan için yeterli olmadı.
Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada çok önemli fırsat yakalayan Cimbom, bunu elinin tersiyle itti. Galatasaray 41 puanda kaldı ve zirvede Başakşehir'in 2 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçını evinde Antalyaspor ile oynayacak.
MAÇ ÖZETİ
83.DK:
Galatasaray'da Mariano topsuz alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
79.DK: GOL! Sivasspor 2-1 Galatasaray
Golü atan isim Eren Derdiyok!
68.DK:
Galatasaray'da Feghouli yerini Belhanda'ya bıraktı.
58.DK: GOL! Sivasspor 2-0 Galatasaray
Arouna Kone penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Sivasspor farkı ikiye çıkardı
46.DK:
İkinci yarı Sivasspor'un vuruşu ile başladı.
-DEVRE ARASI-
Sivasspor 1-0 Galatasaray
41.DK:
Sivasspor'da Rybalka, Feghouli'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
18.DK: GOL! Sivasspor 1-0 Galatasaray
Golü atan isim Delvin N’Dinga
10.DK:
Feghouli'nin kafa pasıyla bir kez daha savunma arkasında topu alan Gomis için yine ofsayt bayrağı kalktı.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
İlk 11'ler
Sivasspor:
Tolgahan, Ndinga,Bjarsmyr, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Ziya, Medjani, Kone, Bifouma
Galatasaray:
: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.
Mehmet Nuri Turan