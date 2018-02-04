Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Sivasspor-Galatasaray maçı özeti

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanında yara aldı. Sivasspor Galatasaray'ı 2-1 yenerek zirve yolunda engel oldu

04 Şubat 2018, Pazar 21:12
Sivasspor-Galatasaray maçı özeti
Yiğidolar 13. dakikada Ndinga'nın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 57'de kazanılan penaltıyı Kone gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray 79'da Eren Derdiyok'un golüyle durumu 2-1'e getirse de puan için yeterli olmadı.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada çok önemli fırsat yakalayan Cimbom, bunu elinin tersiyle itti. Galatasaray 41 puanda kaldı ve zirvede Başakşehir'in 2 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçını evinde Antalyaspor ile oynayacak.


MAÇ ÖZETİ

83.DK: Galatasaray'da Mariano topsuz alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

79.DK: GOL! Sivasspor 2-1 Galatasaray 
Golü atan isim Eren Derdiyok!

68.DK: Galatasaray'da Feghouli yerini Belhanda'ya bıraktı.

58.DK: GOL! Sivasspor 2-0 Galatasaray
Arouna Kone penaltıda top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Sivasspor farkı ikiye çıkardı

46.DK: İkinci yarı Sivasspor'un vuruşu ile başladı.

-DEVRE ARASI-
Sivasspor 1-0 Galatasaray

41.DK: Sivasspor'da Rybalka, Feghouli'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18.DK: GOL! Sivasspor 1-0 Galatasaray
Golü atan isim  Delvin N’Dinga

10.DK: Feghouli'nin kafa pasıyla bir kez daha savunma arkasında topu alan Gomis için yine ofsayt bayrağı kalktı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar


İlk 11'ler

Sivasspor: Tolgahan, Ndinga,Bjarsmyr, Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Ziya, Medjani, Kone, Bifouma

Galatasaray: : Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis


Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74
Cengiz Ünder attı, Roma kazandı!

Cengiz Ünder attı, Roma kazandı!
Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Doğuş: 100 - Anadolu Efes: 74
Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye zehir zemberek sözler!

Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye zehir zemberek sözler!
Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması

Sam Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması
Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!

Beşiktaş'ta Denys Boyko'ya talip var!
Nagatamo İnter'e dönecek mi, kalacak mı?

Nagatamo İnter'e dönecek mi, kalacak mı?
Mesut Özil'e Rihanna sürprizi

Mesut Özil'e Rihanna sürprizi
Paige Spiranac, tehdit aldığını açıkladı

Paige Spiranac, tehdit aldığını açıkladı
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'e farklı yenildi

Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal'e farklı yenildi