Sivasspor - Osmanlıspor (Maç özeti)



MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada

62. dakikada

71. dakikada

83. dakikada

90. dakikada

Haber Merkezi

Dünya yıldızı, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Yiğidolar'ı 3 puana taşıyan isim oldu. Kayserispor'a frikikten müthiş gol atan Brezilyalı gol makinesi böylece 3 maçta, 3 gol, 1 asistle oynadı.24 ve 82'de sahne alan Robinho, 90+1'de de Cyriac'ın golünün asistini yaptı. Başkent ekibinin sayıları ise 61'de Cikalleshi ve 71'de Musa'dan (penaltı) geldi.Bu sonuçla Sivasspor puanını 34'e yükseltirken, Osmanlıspor 19'da kaldı.Sivasspor golü buldu. Ceza yayı üzerindeki Muhammed Demir'in pasında Hakan Arslan'ın müdahale ettiği top, ceza sahasındaki Robinho'nun önünde kaldı. Robinho'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-035. dakikada soldan gelişen atakta Rybalka ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, araya giren Osmanlıspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.38. dakikada Lawal'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan seken topu Ziya Erdal uzaklaştırdı.45. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Muhammed Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.Lumanza’nın ceza sahasına ortasında kale sahası içerisinde Cikalleshi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-167. dakikada sol kanattan Robinho’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen N’Dinga’nın kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Bilgiç’in rakibine ceza sahasında yaptığı müdahaleyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Musa topu ağlara gönderdi. 1-278. dakikada Regattin’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.Cyriac’ın pasında ceza sahasına giren Robinho düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-289. dakikada sol kanattan Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Robinho’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.Robinho’nın pasında hareketlenen Cyriac ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2