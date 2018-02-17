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Sivasspor - Osmanlıspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Osmanlıspor'u Robinho'nun müthiş oyunuyla 3-2 yendi. Brezilyalı yıldız 2 gol, 1 asistle galibiyeti getiren isim oldu

Sivasspor - Osmanlıspor (Maç özeti)
Dünya yıldızı Robinho, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Yiğidolar'ı 3 puana taşıyan isim oldu. Kayserispor'a frikikten müthiş gol atan Brezilyalı gol makinesi böylece 3 maçta, 3 gol, 1 asistle oynadı.
 
24 ve 82'de sahne alan Robinho, 90+1'de de Cyriac'ın golünün asistini yaptı. Başkent ekibinin sayıları ise 61'de Cikalleshi ve 71'de Musa'dan (penaltı) geldi.
 


Bu sonuçla Sivasspor puanını 34'e yükseltirken, Osmanlıspor 19'da kaldı. 


MAÇTAN DAKİKALAR 

 
 24. dakikada Sivasspor golü buldu. Ceza yayı üzerindeki Muhammed  Demir'in pasında Hakan Arslan'ın müdahale ettiği top, ceza sahasındaki  Robinho'nun önünde kaldı. Robinho'nun yerden uzak köşeye plase vuruşunda meşin  yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
 
35. dakikada soldan gelişen atakta Rybalka ile yaptığı verkaçla ceza  alanına giren Robinho'nun penaltı noktası civarından vuruşunda, araya giren  Osmanlıspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
 
38. dakikada Lawal'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci  Tolgahan Acar'dan seken topu Ziya Erdal uzaklaştırdı.

45. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Muhammed Demir'in ceza  yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Lumanza’nın ceza sahasına ortasında kale sahası içerisinde Cikalleshi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

67. dakikada sol kanattan Robinho’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen N’Dinga’nın kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

71. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Bilgiç’in rakibine ceza sahasında yaptığı müdahaleyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Musa topu ağlara gönderdi. 1-2

78. dakikada Regattin’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

83. dakikada Cyriac’ın pasında ceza sahasına giren Robinho düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

89. dakikada sol kanattan Ziya’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Robinho’nun kafa vuruşunda top kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

90. dakikada Robinho’nın pasında hareketlenen Cyriac ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-2


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