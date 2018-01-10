Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Sivasspor, Paul Papp'ı kadrosuna kattı

Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'dan stoper Paul Papp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

Sivasspor, Paul Papp'ı kadrosuna kattı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlı ekip, ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması giyen Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Papp, stoper mevkinin yanı sıra sağ ve sol bekte de görev yapabiliyor.

Romanya'nın Dej kentinde dünyaya gelen 28 yaşındaki futbolcu, ülkesinin Unirea Dej takımında futbola başladı. Ardından Vaslui, Botosani, Farul, Chievo Verona, Astra Giurgiu, Steaua Bukarest ve FC Wil 1900 gibi takımlarının da formasını terleten Papp, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olmuştu.

Başarılı futbolcu, kırmızı-mavili ekipte ligin ilk yarında 14 kez forma giydi. Kariyerinde 226 maça çıkan Paul Papp, bu süreçte 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Çeşitli kademelerde 20 kez de Romanya Milli Takımı'nda da oynayan Papp, 3 defa fileleri havalandırdı.

Romen oyuncu, imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılarak çalışmalarına başladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dursun Özbek'ten Fatih Altaylı'ya çok sert sözler

Dursun Özbek'ten Fatih Altaylı'ya çok sert sözler
Beşiktaş'ın Mario Mandzukic aşkı sürüyor

Beşiktaş'ın Mario Mandzukic aşkı sürüyor
A Milli Takım, Rusya ile karşılaşacak

A Milli Takım, Rusya ile karşılaşacak
Abdullah Avcı: Arda Turan transferi yarın ya da cuma günü belli olur

Abdullah Avcı: Arda Turan transferi yarın ya da cuma günü belli olur
Fikret Orman açıkladı: Amatör şubelerden bazılarını kapatacağız

Fikret Orman açıkladı: Amatör şubelerden bazılarını kapatacağız
Josef de Souza, Fenerbahçe’de devam etmek istiyor

Josef de Souza, Fenerbahçe’de devam etmek istiyor
Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar!

Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar!
Son dakika Yıldırım Demirören Ünal Aysal'ı yalanladı

Son dakika Yıldırım Demirören Ünal Aysal'ı yalanladı
Son dakika: Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan için Başakşehir ile anlaştık

Son dakika: Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan için Başakşehir ile anlaştık
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı sorularınızı yanıtladı

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı sorularınızı yanıtladı
Altınordu'nun kaptanları 2018'den umutlu

Altınordu'nun kaptanları 2018'den umutlu