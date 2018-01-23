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Sivasspor'un yeni transferi Robinho İstanbul'da

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Sivasspor'un gün içerisinde anlaşmaya vardığını açıkladığı yıldız oyuncu Robinho İstanbul'a geldi

23 Ocak 2018, Salı 00:09
Sivasspor'un yeni transferi Robinho İstanbul'da
Sivasspor'un yeni yıldızı Robinho İstanbul'a geldi

İşte yapılan açıklama şu şekildeydi:

Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho bugün Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.

Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016'da ülkesinin takımına, Çin ekibi Evergrande'den transfer olmuştu. Robinho, 2 sezon geçirdiği Mineiro'da geçen sezon 37 maça çıkmış 9 gol atıp 5 de asist yapmıştı. 
 


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