Sivasspor'un yeni transferi Robinho İstanbul'da

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Sivasspor'un yeni yıldızı Robinho İstanbul'a geldiTransfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho bugün Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016'da ülkesinin takımına, Çin ekibi Evergrande'den transfer olmuştu. Robinho, 2 sezon geçirdiği Mineiro'da geçen sezon 37 maça çıkmış 9 gol atıp 5 de asist yapmıştı.