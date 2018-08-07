Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırmızı-Beyazlı ekibin oyuncularının yeni sezonda giyeceği formaların sırt numaraları ve arkasına yazılacak isimler belirlendi.

Yeni transferlerden sağ bek Douglas Pereira dos Santos 20, sol kanat Aydın Karabulut 17, orta saha Erdoğan Yeşilyurt 11 ve sol bek Uğur Çiftçi 3 numaralı formayı giyecek.

Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şöyle:

Ali Şaşal Vural 1, Arouna Kone 2, Carl Medjani 4, Delvin Chanel Ndinga 88, Emre Kılınç 54, Hakan Arslan 37, Mert Hakan Yandaş 8, Muhammet Demir 10, Paul Papp 13, Nils Erik Mattias Bjarsmyr 6, Robson De Souza 7, Sergio Ramon Rochet Alvarez 93, Serhiy Rybalka 23, Tolgahan Acar 15, Vitaly Dyakov 5, Ziya Erdal 58, Zoro Cyriac Gohi Bi 90, Serkan Sarıkaya 71, Furkan Kadir Durmuş 70, Osman Yaman 73, Eren Çetindere 57.